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Palermo, nuovo incendio a ‘Sicily by car’ di Dragotto: distrutte diverse auto

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(Adnkronos) – Nuovo incendio presso l’autonoleggio ‘Sicily by car’ di Tommaso Dragotto. Questa volta le fiamme hanno colpito il parcheggio all’aperto dell’autonoleggio. Le vetture coinvolte sono state 11, 9 auto e 2 furgoni. Le cause sono in fase di accertamento. Ma non si esclude che si sia trattato di un incendio doloso come già nelle scorse settimane presso l’altra sede di Carini di proorietà dell’imprenditore palermitano Tommaso Dragotto. 

In quel caso le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso gli incendiari. Si tratterebbe, come si apprende, di tre persone che hanno scavalcato la recinzione e hanno cosparso di benzina i cofani di alcune auto. Il 21 marzo erano stati esplosi diversi colpi di kalashnikov all’interno del deposito di via San Lorenzo. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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