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Palio di Siena oggi 3 luglio – La diretta

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(Adnkronos) – Si corre il Palio di Siena oggi, 3 luglio 2026. La ‘carriera’ andrà in scena nel tardo pomeriggio di oggi e sarà trasmessa in diretta tv e streaming su La7. 

Il programma della giornata: alle ore 15.30 e alle ore 16 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, quindi alle ore 16.40 l’inizio dello sgombero della pista per permettere alle ore 17.15 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Alle ore 17.20 l’ingresso in Piazza del Campo del Corteo Storico. Alle ore 19.30 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio. Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 possibile accedere alla parte interna della Piazza, la cosiddetta “conchiglia”, fino al numero massimo consentito (circa 15.000 persone), esclusivamente da via Dupré. 

 

Il Palio avrebbe dovuto svolgersi giovedì 2 luglio ma è stato rinviato per maltempo. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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