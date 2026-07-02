25.5 C
Firenze
giovedì 2 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Palio di Siena rinviato per maltempo, si corre domani venerdì 3 luglio

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Non si correrà oggi il Palio di Siena. La corsa in programma giovedì 2 luglio slitta a domani, venerdì 3 luglio, per maltempo. La decisione è arrivata in via ufficiale dal Comune nelle ultime ore, a seguito del peggioramento delle condizioni meteo che hanno interessato la città dalla serata di mercoledì con piogge abbondanti. Le previsioni che indicano ulteriori rovesci nel corso del pomeriggio. 

La storica “Carriera”, prevista alle ore 19.45, viene dunque rinviata a domani, venerdì 3 luglio, quando la situazione meteorologica viene considerata più favorevole e il tufo della pista in piazza del Campo dovrebbe presentarsi in condizioni migliori per garantire lo svolgimento della corsa in sicurezza per i cavalli delle dieci Contrade. 

Nonostante l’annullamento della ‘provaccia’ di questa mattina, la macchina organizzativa non si è fermata e i preparativi proseguono secondo programma. In Comune si è svolta una riunione operativa per fare il punto sulla situazione e coordinare il rinvio dell’evento.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
25.5 ° C
25.7 °
23.8 °
67 %
2.2kmh
13 %
Gio
32 °
Ven
34 °
Sab
35 °
Dom
36 °
Lun
35 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2178)ultimora (1328)Video Adnkronos (470)salute (96)sport (90)Tecnologia (65)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati