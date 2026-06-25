35.6 C
Firenze
giovedì 25 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Palpeggia passante in pieno centro a Milano: arrestato per violenza sessuale

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un uomo di 24 anni, cittadino afgano, è stato arrestato per aver aggredito sessualmente una donna nel pieno centro di Milano. È successo ieri mattina poco dopo le 11 in piazza Cavour.  

La vittima, una trentenne italiana, stava andando al lavoro, quando è stata avvicinata da un giovane uomo. Ha pensato che volesse rapinarla e istintivamente ha stretto la borsa. Lui invece aveva altre intenzioni: l’ha presa da dietro e l’ha palpeggiata nelle parti intime.  

Un passante di 24 anni ha notato la scena ed è subito intervenuto, mettendo in fuga l’aggressore. Ha provato a inseguirlo e nel frattempo ha chiamato il 112. Gli agenti in moto del reparto Nibbio in breve tempo hanno raggiunto e bloccato in via Turati l’uomo.  

Il 24enne, irregolare e con precedenti, è stato riconosciuto dal passante intervenuto e dalla vittima, sotto choc e ancora in pianti, è stato arrestato per violenza sessuale e portato nel carcere di San Vittore. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
35.6 ° C
35.6 °
33.5 °
40 %
0.9kmh
22 %
Gio
36 °
Ven
38 °
Sab
40 °
Dom
40 °
Lun
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1710)ultimora (1116)Video Adnkronos (434)sport (82)salute (80)Tecnologia (75)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati