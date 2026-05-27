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Paolini-Sierra: orario, precedenti e dove vederla in tv

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(Adnkronos) –
Jasmine Paolini torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 27 maggio, la tennista azzurra affronta l’argentina Solana Sierra – in diretta tv e streaming – nel secondo turno dello Slam di Parigi. Paolini, reduce dall’eliminazione al terzo turno degli Internazionali, ha battuto l’ucraina Yastremska all’esordio, mentre Sierra ha superato Raducanu. 

 

La sfida tra Paolini e Sierra è in programma oggi, mercoledì 27 maggio, per le ore 14.30 circa. Le due tenniste non si sono mai affrontate in carriera, con quello del Roland Garros che sarà quindi il primo precedente tra loro. 

 

Paolini-Sierra, come tutte le partite del Roland Garros, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

 

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