Paolini, svanisce il sogno Finals: a Riad viene eliminata da Zheng

Jasmine Paolini esce di scena dal torneo di singolare delle Wta Finals di Riad. L'azzurra, numero 4 del mondo, cede alla cinese Qinwen Zheng, numero 7 del ranking Wta, con il punteggio di 6-1, 6-1 in un'ora e 8 minuti. Zheng si qualifica quindi per la semifinale come seconda del gruppo viola alle spalle della bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo, che affronterà la kazaka Elena Rybakina, numero 5 Wta e già eliminata dal torneo, nell'ultima gara del girone. Paolini resta in corsa nel torneo di doppio insieme a Sara Errani. Le due azzurre domani sfideranno la taiwanese Hao Ching Chan e la russa Veronika Kudermetova e in caso di vittoria si qualificherebbero per la semifinale.