Papa ad Ajaccio il 15 dicembre

(Adnkronos) – Viaggio del Papa di una giornata in Corsica. Ad annunciarlo è il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni. Il Papa “accogliendo l’invito delle Autorità civili ed ecclesiastiche del Paese, compirà un Viaggio Apostolico ad Ajaccio il 15 dicembre prossimo, in occasione della conclusione del Congresso ‘La religiosité populaire en Méditerranée”, fa sapere il portavoce del Vaticano. Il motto del Viaggio Apostolico del Papa in Corsica è “Jésus passa en faisant le bien” (Ac 10,38), espressione degli Atti degli Apostoli che, applicata all’evento, ricorda che il Papa visita la Chiesa in Corsica come il Pastore che passa in mezzo al suo popolo. Nella parte inferiore è posta, con lo stesso colore blu dell’Isola stilizzata, la sagoma della Madonna, Regina della Corsica. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)