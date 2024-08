Parigi 2024, Italia d’argento nel fioretto femminile

(Adnkronos) –

L’Italia è medaglia d’argento nel fioretto femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. In finale le azzurre vengono sconfitte dagli Stati Uniti che si impongono per 45-39. Arianna Errigo, Martina Favaretto e Alice Volpi chiudono al secondo posto dopo una finale condotta sin dall’inizio dalle americane. Errigo apre la sfida nella prima frazione contro Lee Kiefer: la campionessa olimpica individuale parte in sordina ma recupera chiudendo il round con il 5-4 che regala il primo vantaggio alla selezione americana. Tocca a Martina Favaretto, che incrocia la lama con Lauren Scruggs. La veneta fatica a trovare le misure, subisce un parziale di 5-1 che scava il gap: Usa avanti 10-5. Alice Volpi, opposta a Jacqueline Dubrovich, sale in pedana con l’obbligo di ridurre le distanze. L’atleta toscana archivia un positivo 7-5 e riporta l’Italia in scia (12-15) dopo aver raggiunto anche un provvisorio pareggio (11-11 e 12-12) prima del nuovo allungo americano. Favaretto, nel quarto round, deve confrontarsi con Kiefer. Gli Usa (4-3) guadagnano un’altra stoccata (15-19). E’ il turno di Errigo, che si trova davanti la nuova entrata Maia Mei Weintraub. La portabandiera parte sparata con 3 punti, ma subisce il ritorno dell’avversaria che prende il largo e porta gli Stati Uniti sul 25-19. Volpi, opposta a Scruggs, deve impegnarsi nuovamente in un tentativo di rimonta ma riesce a rosicchiare solo una ‘botta’ (25-30). Il ct Stefano Cerioni inserisce Francesca Palumbo, che incassa un pesantissimo 1-5 contro Weintraub: Stati Uniti in fuga verso l’oro con 9 lunghezze di vantaggio (26-35). Volpi contro Kiefer non può fare miracoli e la corsa americana verso la vittoria prosegue (32-40). Errigo lotta nell’ultimo round, aperto con un parziale di 7-2 in poco più di un minuto: 39-42 e la finale improvvisamente è riaperta. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)