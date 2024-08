Parigi 2024, Musetti medaglia di bronzo nel tennis

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti vince la medaglia di bronzo nel singolare maschile del torneo di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro, testa di serie numero 11, nella finale per il terzo posto batte il canadese Felix Auger Aliassime, numero 13 del tabellone, per 6-4, 1-6, 6-3. E’ la 19esima medaglia della spedizione azzurra ai Giochi: 6 ori, 8 argenti e 5 bronzi. Musetti riporta l’Italia sul podio olimpico del tennis a un secolo dal bronzo conquistato da Uberto de Morpurgo nell’edizione 1924 dei Giochi Olimpici di Parigi. Musetti esce sparato dai blocchi: primo game, subito break e l’azzurro inizia la fuga con sicurezza (4-2). Auger Aliassime, dopo l’avvio incerto, si mette in moto e rientra in partita: nell’ottavo game, il canadese colma il gap ottenendo il controbreak, complice una volee non impossibile che Musetti sbaglia. L’azzurro ha il merito di tornare subito in pieno controllo: si procura 3 palle break, riesce a sfruttare la terza – con il dritto di Auger Aliassime sul nastro -e rimette la freccia. Stavolta non spreca la chance e chiude il primo set per 6-4. Il copione cambia in avvio di seconda frazione. A cedere il servizio è Musetti, che scivola sotto 0-2 e deve rincorrere. O, almeno, dovrebbe. Auger Aliassime è padrone del campo e si prende il secondo set. Il terzo e decisivo parziale ripropone un duello equilibrato. Musetti torna totalmente in partita, riprende l’iniziativa negli scambi e si procura 2 palle break nel quarto game: Auger Aliassime si salva con un colpo miracoloso e poi si aggrappa al servizio per il 2-2. Musetti ha a disposizione altre 2 palle break e stavolta non sbaglia: il toscano comanda lo scambio, Auger Aliassime sbaglia e regala il 5-3. Musetti non si guarda più indietro, chiude 6-3: il bronzo è suo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)