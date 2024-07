Parlamento Europeo: in commissione Affari Esteri Annunziata, Zingaretti e Vannacci

(Adnkronos) – Nella commissione Afet (Affari Esteri) del Parlamento Europeo siederanno sei eurodeputati italiani, su 79 (il 6,3%). Si tratta, secondo la lista diffusa oggi, di Lucia Annunziata e Nicola Zingaretti del Pd (gruppo S&D); di Roberto Vannacci della Lega (Patrioti per l’Europa); di Leoluca Orlando (Verdi); di Danilo della Valle del M5S (Sinistra); di Alberico Gambino di Fratelli d’Italia (gruppo Ecr). Nella Afet ci sono anche, tra i Patrioti francesi, Jordan Bardella, il socialista belga Elio Di Rupo e il presidente uscente, David McAllister del Ppe. Intanto le ripetute indiscrezioni di stampa secondo le quali il vicepresidente del gruppo dei Patrioti al Parlamento Europeo sarebbe stato destituito dal Bureau mercoledì sera non vengono confermate, ma neppure smentite, da fonti della Lega. Oggi il Corriere della Sera riporta che Vannacci sarebbe stato rimosso dalla carica di vicepresidente per volontà di tutte le altre delegazioni. Solo la Lega, che è terza tra i Patrioti con otto eurodeputati, dopo i trenta francesi del Rassemblement National di Jordan Bardella e gli 11 ungheresi di Fidesz, avrebbe difeso il generale, finito nel mirino dei francesi per via delle affermazioni fatte nei confronti della comunità Lgbt. Dalla Lega assicurano: “Sistemeremo tutto”. Sul sito del Parlamento Europeo Vannacci risulta ancora vicepresidente dei Patrioti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)