Passeggera in aereo cerca il bagno, ma si sbaglia e apre il portellone d’emergenza

(Adnkronos) – Passeggera di un aereo apre per sbaglio il portellone d’emergenza, credendo che fosse la porta del bagno. Secondo quanto riporta l’Independent l’incredibile vicenda si sarebbe verificata mentre il velivolo era ancora in aeroporto a Quzhou in attesa di partire. Il volo Air China, diretto a Chengdu, è stato cancellato e la donna potrebbe dover pagare una multa molto salata. “La signora era al suo primo volo. Era disperata” ha raccontato un altro passeggero al quotidiano quando, interrogata dalla polizia, è venuta a sapere che avrebbe potuto dover pagare i danni. Per ora i passeggeri sono stati trasferiti in hotel e risarciti del mancato volo dalla compagnia aerea. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)