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Paul Avery e la moglie muoiono in un incendio, l’attore di ‘La valle dei pini’ aveva 81 anni

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – L’attore statunitense Paul Avery, 81 anni, noto per il ruolo di Hughie nella soap opera “La valle dei pini”, è morto insieme alla moglie Sheila Garry in un incendio scoppiato nella loro abitazione nel New Jersey. La tragedia si è verificata nelle prime ore di martedì 16 giugno nella cittadina di Blairstown, come riporta il sito Deadline. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio degli investigatori. 

Secondo le autorità locali, i soccorritori sono intervenuti poco dopo la mezzanotte dopo la segnalazione di un incendio nella casa della coppia. Paul e Sheila Avery erano rimasti intrappolati all’interno dell’abitazione. Estratti vivi dai vigili del fuoco, sono però deceduti in seguito alle gravi ferite riportate. A dare la notizia è stata la figlia Kyle Avery con un messaggio pubblicato sui social network. “Sono devastata nel condividere che i nostri genitori, Paul e Sheila Garry Avery, sono venuti a mancare nelle prime ore di questa mattina”, ha scritto. “Li amavamo tantissimo e loro amavano noi allo stesso modo”. 

Nel corso della sua carriera Avery aveva preso parte a numerose produzioni televisive e cinematografiche. Oltre alla partecipazione alla soap “La valle dei pini” (1981-88), era apparso nel film “Superman” del 1978 e in serie tv di successo come “Tre cuori in affitto”, “Bolle di sapone” e “Un salto nel buio”. (di Paolo Martini) 

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