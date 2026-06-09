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Per Telegraph ora la Sicilia è “l’isola più bella” del Mediterraneo. Schifani: “Servizio riparatorio dopo caso Dua Lipa”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Da ‘covo della mafia’ a “isola più bella isola del Mediterraneo, secondo chi ci vive”. In due giorni il Telegraph ha pubblicato questi due titoli, il primo dei quali aveva procurato dei malumori, a partire dal Presidente della Regione Renato Schifani. Adesso il quotidiano, dopo il caso Dua Lipa, sul proprio sito ha pubblicato uno studio che ha confrontato 50 isole sulla base di oltre 30 parametri differenti.  

E immediato arriva il commento del Governatore: “Soddisfatto di questo autorevole riconoscimento del Telegraph che definisce la Sicilia la più bella isola del Mediterraneo. E’ una testimonianza che valorizza non solo il nostro straordinario patrimonio paesaggistico, culturale e monumentale ma soprattutto l’autenticià, l’ospitalità e il senso di comunità che contraddistinguono i siciliani”. E aggiunge: “Ho letto il servizio e lo considero riparatorio. Sono intervenuto chiedendo le scuse e le ho ottenute, ora parlano di Sicilia straordinaria”. 

Nell’articolo “riparatorio”, come lo definisce Schifani, il giornale fa una sorta di dichiarazione d’amore alla Sicilia, definita “crocevia di gastronomia, architettura e cultura, plasmato da uno stile di vita che continua a seguire un ritmo lento e autentico”. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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