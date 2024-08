Perde la testa in treno, morde passeggero e gli stacca un dito

(Adnkronos) – Dà in escandescenza sul treno e morde il dito a un passeggero che cerca di bloccarlo. Alla fine, gli stacca il dito. E’ successo alle 18 di ieri su un convoglio in partenza da Milano e diretto a Brescia. Sia l’aggressore, un uomo di 29 anni, che la vittima, di 27 anni, sono saliti alla stazione di Lambrate. Poco dopo il 29enne avrebbe iniziato a tirare colpi contro il vetro, urlando a torso nudo, in evidente stato di alterazione. A un certo punto se la sarebbe presa con il 27enne, colpendolo con calci e pugni. E’ stato quando il giovane ha cercato di fermarlo, che l’uomo gli ha morso un dito, staccandogliene un pezzo. A quel punto sono intervenuti altri passeggeri e, una volta che il treno ha raggiunto la stazione di Pioltello, i carabinieri hanno arrestato per lesioni aggravate e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale il 29enne, denunciato anche per interruzione di pubblico servizio e portato nel carcere di San Vittore. Il 27enne è stato soccorso dal 118 e portato all’ospedale San Raffaele, dove ha ricevuto una prognosi di 60 giorni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)