Perseguitava Angelina Mango e la madre, arrestato stalker 39enne

(Adnkronos) –

Perseguitava la cantante vincitrice di Sanremo Angelina Mango e sua madre. L'uomo, un 39enne pregiudicato residente in provincia di Ferrara, è stato arrestato il 20 maggio scorso dai carabinieri della stazione di Mesola. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Milano applicativa della misura cautelare provvisoria del ricovero presso struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. L'uomo si trovava dallo scorso febbraio agli arresti domiciliari perché ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della nota cantante e della madre che avevano sporto denuncia nel luogo di residenza. Dopo questo provvedimento che prevedeva il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con le vittime che risiedono nella provincia di Milano, l'uomo aveva continuato imperterrito a inviare loro raccomandate e messaggi whatsapp. Il Giudice, valutati gli elementi raccolti dalla procura di Milano, ha deciso di applicare al 39enne, nel frattempo sottoposto anche a un trattamento sanitario obbligatorio, una misura più afflittiva in attesa di una valutazione circa la sua eventuale infermità mentale. I militari lo hanno condotto nel reparto di psichiatria dell'Arcispedale di Cona dove verrà costantemente piantonato da personale della Polizia Penitenziaria. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)