Perugia, ragazzo ucciso a coltellate a Spoleto dopo lite: arrestato 42enne

(Adnkronos) – I Carabinieri di Spoleto hanno arrestato un 42enne albanese con l’accusa di omicidio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla libertà vigilata, intorno alle 21 di ieri, al culmine di un litigio avvenuto sotto la propria abitazione per futili motivi, avrebbe colpito al torace con un coltello da cucina, un 28enne italiano, residente a Spoleto e anche lui noto alle forze dell’ordine. Il giovane, inizialmente soccorso da un passante e poi trasportato da personale sanitario del servizio 118 presso il locale ospedale, è successivamente morto a causa delle gravi lesioni riportate. L’immediata attività d’indagine sul territorio, durata tutta la notte e ancora in corso, ha consentito nell’immediato di ricostruire la dinamica e individuare il presunto responsabile. Gli accertamenti tecnici irripetibili, avviati sin dalle prime fasi conseguenti all’omicidio, sono stati affidati ai Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo di Perugia per l’acquisizione di tutte le fonti probatorie ritenute utili. L’arma bianca presumibilmente utilizzata per colpire la vittima è stata sottoposta a sequestro mentre la salma è stata traslata presso l’istituto di medicina legale di Perugia per il successivo esame autoptico. Il 42enne, all’esito dell’acquisizione di gravi, univoci e concordanti elementi indiziari, è stato arrestato per il reato di omicidio e, al termine delle formalità di rito condotte presso la Caserma dei Carabinieri di Spoleto, sarà portato nella Casa di Reclusione del luogo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)