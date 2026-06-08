Pisa, in fiamme un capannone industriale: maxi incendio a Vicopisano

(Adnkronos) – Un vasto incendio è divampato nella mattinata di oggi all’interno della Delca Energy, azienda specializzata nella lavorazione di materiale plastico situata nella zona industriale di Lugnano, nel comune di Vicopisano, in provincia di Pisa. L’allarme è scattato alle 9.23, quando le squadre dei vigili del fuoco del comando di Pisa sono intervenute in via Masaccio per domare le fiamme che hanno coinvolto un capannone dello stabilimento. Al momento dell’intervento erano impegnate due squadre operative supportate da quattro automezzi antincendio e due autobottipompa.

Considerata l’entità del rogo, sono stati richiesti rinforzi dai comandi limitrofi di Lucca, Pistoia e Livorno, con l’invio di ulteriori mezzi e personale per contenere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di spegnimento risultano ancora in corso e non sono state rese note, al momento, eventuali conseguenze per le persone. Restano da accertare le cause che hanno provocato l’incendio.

La colonna di fumo generata dalle fiamme è risultata visibile anche a diversi chilometri di distanza, suscitando preoccupazione tra i residenti della zona.

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