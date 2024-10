Pogacar, altra impresa: vince il Lombardia per 4 volte consecutive come Coppi

(Adnkronos) – Tadej Pogacar sempre più nella storia del ciclismo: vince il suo quarto Lombardia di seguito, la classica che chiude la stagione del ciclismo di Serie A, e raggiunge Fausto Coppi nel record di vittorie. Ma è anche l’unico ciclista della storia ad aver vinto Giro, Tour, Mondiale e due classiche Monumento nella stessa stagione. Il fenomeno sloveno ha attaccato ai -48 km, con un volenteroso Evenepoel all’inseguimento ma il cui distacco si è progressivamente allungato da oltre il minuto iniziale ai quasi tre e mezzo finali. Terzo uno splendido Giulio Ciccone a quattro minuti e mezzo dall’inarrivabile Pogacar. Tadej Pogacar nella storia? “Vedremo a che punto sarò dopo la fine della mia carriera”, dice alla fine del Lombardia stravinto per distacco. “E’ una corsa dura, sono felicissimo di aver vinto con e per la squadra. Il piano era questo, avevamo previsto di fare questa corsa e attaccare sulla Colma di Sormano. Sapevo che se avessi avuto un certo vantaggio in cima avrei potuto gestire il vantaggio. Gli ultimi 10 km mi sono goduto la folla e il pubblico e stavo già pensando alla fine della stagione”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)