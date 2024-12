Porti, Monti (Adsp Sicilia occidentale): “Palermo farà due milioni di traffico”

(Adnkronos) – “Questo è un porto che farà due milioni di traffico”. Lo ha detto Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, chiudendo la sesta edizione di ‘Noi, il Mediterraneo’ al Palermo Marina Yachting. “Io spero che questa realtà possa andare nelle mani giuste e proseguire la sua corsa, perché è un treno in corsa che non va fermato – ha aggiunto il presidente il cui mandato scade a luglio 2025 – Questo asset ha ancora delle potenzialità inespresse incredibili. Quando il mercato cresce e l’offerta dimostra di soddisfare la domanda, e non il contrario, significa che il mercato vuole di più. Io sono convinto che ci sia ancora tanta domanda da soddisfare e quindi bisogna continuare a lavorare sull’offerta. L’Autorità è in grado di farlo, così come tutto il resto delle Istituzioni siciliane. Penso che questa sia una grande sfida per questa terra e sono convinto che guardare al Sud faccia molto bene”. Monti ha poi aggiunto: “Non penso che in Italia serva l’ennesima riforma del sistema portuale ma che serva la vera riforma. Una riforma che guardi all’asse intermodale. Creare un’azienda pubblica ti consente di creare una realtà che ha la fotografia del sistema Paese e non di 16 realtà diverse”. “Il Ponte sullo Stretto è un’infrastruttura e come ogni infrastruttura è fondamentale se non altro perché appena ci sarà la posa della prima pietra, quando si comincerà a vedere la costruzione del Ponte, questa regione si renderà conto che si dovrà correre sull’anello ferroviario e sull’anello autostradale. Non altri aeroporti, non altre infrastrutture. Quelle che ci sono, migliorate e rese adeguate rispetto a un sistema che certamente si muoverà con grande velocità. Io sono convinto che la Sicilia abbia grandi margini di miglioramento e di crescita” ha precisato, per poi concludere: “Ho sempre pensato che Barcellona dovesse essere il modello di portualità. Ho visto creare economia in luoghi dove era impossibile anche solo pensare di portare economia. Una capacità incredibile di rigenerare. Qui (a Palermo ndr) il nostro obiettivo è creare economia, riqualificare e riannettere il porto alla città”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)