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Portrait of italians, Casorati (Aba): ‘Smartphone fondamentale per arte’

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(Adnkronos) – “La partnership con brand importanti e tecnologici come Realme è fondamentale per l’accademia, soprattutto per chi sceglie di fare arte che ha a che vedere con la tecnologia”. Così la direttrice dell’Accademia delle Belle Arti di Roma, Cecilia Casorati, all’inaugurazione della mostra fotografica ‘Portrait of italians’ tenutasi presso gli spazi di Campo Boario dell’accademia.  

La docente ha poi continuato rimarcando quanto l’utilizzo di queste nuove tecnologie, come gli smartphone, “prova in qualche modo lo sviluppo degli studenti su qualcosa di reale”. “Io penso che lo smartphone – ha proseguito Casorati – sia nella contemporaneità uno strumento di indagine antropologica, soprattutto per quello che restituisce. Ma è anche la possibilità di essere quello che diceva Andy Warhol e cioè essere continuamente connessi ed esposti” 

La mostra fotografica ‘Portrait of italians’ è un’iniziativa voluta e promossa con Realme. “E’ molto interessante vedere una esposizione all’interno di questo luogo perché questo posto è storia, archeologia industriale, è un tutto spostato verso il futuro”. Un’iniziativa che ha visto impegnati gli studenti dell’accademia di Roma, gli autori degli scatti. “Queste opere sono lo sguardo sul futuro attraverso se stessi”, ha concluso la direttrice.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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