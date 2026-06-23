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Prezzi carburanti ancora in calo, scendono costi benzina e diesel

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Continuano a scendere i prezzi dei carburanti. Questa mattina il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,829 euro/l per la benzina (-6 millesimi rispetto a ieri), 1,922 euro/l per il gasolio (-8), 0,770 euro/l per il Gpl (-1) e 1,560 euro/kg per il metano (invariato). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,926 euro/l per la benzina (-9), 2,013 euro/l per il gasolio (-12), 0,879 euro/l per il Gpl (-4) e 1,586 euro/kg per il metano (-1). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Ip ha ridotto i prezzi consigliati della benzina due centesimi al litro e quelli del gasolio di tre. Per Q8 -3 centesimi sulla benzina e -4 sul gasolio. Per Tamoil -3 sul gasolio. 

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,840 euro/litro (compagnie 1,839, pompe bianche 1,841), diesel self service a 1,936 euro/litro (compagnie 1,937, pompe bianche 1,934). Benzina servito a 1,981 euro/litro (compagnie 2,016, pompe bianche 1,914), diesel servito a 2,078 euro/litro (compagnie 2,117, pompe bianche 2,005). Gpl servito a 0,778 euro/litro (compagnie 0,786, pompe bianche 0,770), metano servito a 1,560 euro/kg (compagnie 1,561, pompe bianche 1,560), Gnl 1,460 euro/kg (compagnie 1,462 euro/kg, pompe bianche 1,458 euro/kg). 

Sulla benzina self service Eni è a 1,835 euro/litro (2,047 il servito); IP a 1,842 (2,013 servito); Q8 a 1,837 (2,015 servito); Tamoil a 1,831 (1,918 servito); sul gasolio self service Eni è a 1,932 (2,148 servito); IP a 1,940 (2,112 servito); Q8 a 1,938 (2,115 servito) e Tamoil a 1,925 (2,018 servito). 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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