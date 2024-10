Pril lancia le nuove Caps, risparmi di tempo, acqua ed energia

(Adnkronos) – Pril, brand di Henkel attivo nel settore dei detergenti per lavastoviglie, presenta le nuove Pril Excellence 5in1 Caps. Con cinque camere integrate, le nuove Caps sono progettate per eliminare anche lo sporco ostinato e secco da 72 ore, senza necessità di ammollo e garantendo un risparmio non solo di tempo ma anche di acqua ed energia: l’efficacia contro lo sporco secco permette infatti di ridurre il numero di lavaggi, azionando la lavastoviglie solo quando ha raggiunto il pieno carico. Le cinque funzioni delle caps includono: pulizia profonda contro lo sporco bruciato, cura della lavastoviglie, brillantezza, protezione delle stoviglie delicate ed extra efficacia contro lo sporco ostinato e secco da 72 ore. Una soluzione pensata anche per semplificare la gestione quotidiana della casa. “Oggi, i consumatori vogliono prodotti che non solo funzionino bene, ma che semplifichino la vita quotidiana e che si adeguino al loro stile di vita – ha dichiarato Francesca D’Angelo-Valente, Direttrice Marketing di Henkel Consumer Brands – In un mondo in cui il tempo è sempre più prezioso, Pril è un alleato affidabile per una pulizia impeccabile e per ottimizzare tempo ed energie. Con questa innovazione, vogliamo dare ai nostri consumatori la sicurezza di risultati eccellenti, indipendentemente da quando si decide di lavare le stoviglie. Questa innovazione si inserisce nel solco della sostenibilità tracciato già con la campagna ‘Pril Cambia Programma e Risparmia’, che invitava i consumatori ad utilizzare il ciclo eco per risparmiare acqua ed energia; Pril Excellence 5in1, infatti, promuove un uso più sostenibile della lavastoviglie in quanto l’efficacia sullo sporco secco da 72 ore permette al consumatore non solo di avere più tempo per sé, ma anche di avviare la lavastoviglie solo quando completamente carica”. A sostegno del lancio delle Pril Excellence 5in1 Caps, Pril ha messo in campo una strategia di comunicazione multicanale, dalla TV ai social. E per presentarle ufficialmente, ha organizzato un evento esclusivo a Milano, durante il quale Benedetta Parodi, testimonial del brand, ha guidato uno showcooking in collaborazione con lo chef Damiano Carrara. “Collaborare con Pril è sempre un piacere perché condividiamo lo stesso obiettivo: semplificare la vita in cucina – ha commentato Benedetta Parodi, madrina dell’evento e storica ambassador del brand – Pril è un alleato fondamentale nella mia routine da anni, e con le nuove Pril Excellence 5in1 Caps la mia fiducia nel brand è ancora più forte. La loro capacità di rimuovere lo sporco anche da 72 ore mi permette di godermi il momento, dalla preparazione delle ricette al tempo a tavola, senza preoccuparmi dei piatti. Pril sa di cosa abbiamo bisogno: un prodotto efficace e pratico, che ci lasci più tempo per ciò che conta davvero”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)