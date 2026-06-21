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Primo punto per Curacao, il portiere Room ferma l’Ecuador: 0-0 storico

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Curacao conquista il primo punto ai Mondiali grazie al portiere Eloy Room. La selezione caraibica pareggia 0-0 con l’Ecuador nel match della seconda giornata del Gruppo E con un risultato storico. Le due squadre sono appaiate a quota 1 nella classifica che la Germania guida a quota 6 davanti alla Costa d’Avorio, seconda a 3. La Germania è già qualificata ai sedicesimi di finale. Le altre 3 squadre – compresa Curacao – possono aspirare ancora al passaggio del turno. 

L’exploit di Curacao, alla prima partecipazione alla World Cup, porta la firma di Room: il 37enne estremo difensore confeziona una prestazione con 15 parate, insidiando il record di 16 interventi stabilito – secondo la Fifa – dall’americano Tim Howard nel 2014. L’Ecuador ha cercato disperatamente il gol della vittoria, ma alla fine non ha sfondato: non sono bastati 28 tiri complessivi. 

“Mi porterò via un ricordo straordinario. Mentre giochi non ci pensi, ma ovviamente me ne ricorderò. Per me, come portiere, è praticamente la partita perfetta”, dice Room. “E’ incredibile e ovviamente non avrei potuto farcela da solo. Ci sono riuscito con l’aiuto di tutti: difensori, centrocampisti, attaccanti. Ce l’abbiamo fatta tutti insieme come una squadra”. Ora, Room si aspetta di essere celebrato? “Penso di meritare una statua”, scherza. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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