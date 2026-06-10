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Problemi con Google Gemini, oggi 10 giugno: perchè non funziona l’IA

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(Adnkronos) –
Problemi per Google Gemini oggi, 10 giugno 2026. Il chatbot di intelligenza artificiale è andato in tilt. A partire dalle 12.30 di oggi, infatti, il sito di Downdetector – il sito che monitora le anomalie della rete – ha segnalato diversi malfunzionamenti per Gemini.  

I problemi più segnalati riguardano in particolare: il 42% il funzionamento dell’applicazione; il 33% delle segnalazioni riguarda il sito web e il 16% interruzioni nei sistemi di automazione e nei flussi integrati. Le segnalazioni arrivano da diversi punti del territorio nazionale, tra queste: Milano, Torino, Palermo, Perugia, Firenze, Napoli, Roma e Bari.  

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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