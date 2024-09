Processo Open Arms, naufrago chiede risarcimento di 50mila euro a Salvini

(Adnkronos) –

Un naufrago chiede 50mila euro di risarcimento a Matteo Salvini nel processo Open Arms. La somma è stata chiesta nell’udienza di oggi del processo a carico del leader della Lega, imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, dall’avvocata Serena Romano, legale di parte civile di Musa, uno dei naufraghi soccorsi dalla Open Arms nell’agosto del 2019. “La condotta dell’imputato ha aggravato i danni già subiti in Libia da Musa, che aveva 15 anni, per le sofferenze fisiche ed emotive e per l’ingiustificato prolungamento della permanenza in mare, per il timore di essere riportato in Libia, per la violazione di tutti i diritti riconosciuti dalla nostra carta costituzionale che tutelano l’infanzia, che andava tutelata”, ha detto Romano. La nave della ong spagnola Open Arms “ha salvato decine di migliaia di persone” e nell’agosto 2019 , quando il ministro dell’interno di allora Matteo Salvini impedì lo sbarco di 147 persone a bordo della imbarcazione, “la ong si è trovata non solo a non avere il supporto che avrebbe dovuto avere e che è previsto dalla convenzione Sar da parte dello Stato rivierasco, ma si è trovata di fronte a questo muro”, ha detto ha detto l’avvocato Arturo Salerni, legale di parte civile della ong spagnola Open Arms. “E’ evidente il danno che si è creato all’armatore umanitario Open Arms, il danno prodotto al suo equipaggio alla sua funzionalità, alle attività che perseguono con un fine esclusivamente umanitario che tanti frutti ha dato”, ha aggiunto. “L’udienza di oggi del processo Open Arms a Palermo conferma la totale insussistenza delle tesi dell’accusa, che pure ha chiesto 6 anni per Matteo Salvini perché ha difeso i confini: nell’indifferenza clamorosa degli immigrati presunti sequestrati, sarà interessante verificare quanti finanziamenti pubblici hanno incassato le realtà, a partire da Legambiente e Arci, che hanno speso soldi e tempo per partecipare a questo teatrino. Verificheremo con grande attenzione. E ancora: quanto sta costando ai contribuenti questo processo, voluto dalla sinistra contro Salvini?”, la posizione espressa dalla Lega in una nota. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)