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Prof aggrediti a Parma, Tg1: studenti sospesi per 30 giorni rischiano bocciatura

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Da indiscrezioni raccolte dal Tg1, all’esito del Consiglio di istituto i tre ragazzi minorenni considerati responsabili dell’aggressione ad alcuni professori in un parco a Parma, “sono stati sospesi per 30 giorni”. “Sono tutti nati in Italia, da famiglie di origini marocchine, egiziane e moldave – riferisce il Tg1 – Non si esclude che al momento dello scrutinio si possa valutare la bocciatura per i tre studenti”. 

L’aggressione è avvenuta la scorsa settimana. Due docenti dell’Itis Leonardo Da Vinci di Parma sono stati picchiati da alcuni studenti fuori dalla scuola. Il pestaggio è stato documentato da un video registrato da un altro studente e rilanciato sui social dalla deputata Gaetana Russo. Nel video, il gruppo di studenti circonda un docente che viene colpito a calci e pugni. Gli studenti si accaniscono anche contro un altro docente, tra le risate di chi riprende tutto al cellulare. “Sto per chiamare il 113”, dice un docente prima di essere aggredito. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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