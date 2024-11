Rai, Luca Poggi è nuovo ad di Rai Pubblicità

(Adnkronos) – Luca Poggi è il nuovo ad di Rai Pubblicità. Poggi – a quanto apprende l’Adnkronos – è stato nominato stamattina nel corso del Cda Rai, dopo l’annuncio delle dimissioni di Gian Paolo Tagliavia. Poggi, in Rai Pubblicità dal 2018, ricopriva fino ad oggi il ruolo di Direttore Centri Media della concessionaria pubblicitaria del servizio pubblico, a diretto riporto proprio dell’Amministratore Delegato Gian Paolo Tagliavia. Nato a Imola, classe 1975, Poggi è arrivato in Rai dopo aver ricoperto ruoli di vertice nell’area commerciale di alcune aziende media in Italia tra cui Disney, Discovery Networks e Rcs Mediagroup. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)