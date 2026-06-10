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Rai, Milo Infante conclude collaborazione professionale con l’azienda

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Rai comunica che si conclude la collaborazione professionale con Milo Infante, in seguito alla sua lettera di dimissioni formalizzata questa mattina al capo del personale”. Così la
Rai
in una nota, a proposito della fine del rapporto lavorativo con il conduttore Milo Infante.  

“Nel ringraziarlo – si legge ancora nel comunicato – per l’attività svolta nel corso degli anni nelle strutture editoriali e produttive della Rai, l’Azienda gli rivolge i migliori auguri per il prosieguo del proprio percorso professionale”. 

Come appreso ieri dall’Adnkronos, non c’è stata nessuna lettera di dimissioni dalla Rai delle conduttore di ‘Ore 14’ e ‘Ore 14 Sera’ (Infante, dal 2022, è anche vicedirettore nell’ambito della Direzione Approfondimento Rai). Da alcuni giorni, sono insistenti le voci – rilanciate da più siti specializzati – di un possibile passaggio a Mediaset, dove si è ipotizzato che potrebbe prendere il timone di un programma pomeridiano. Al momento nulla trapela da Cologno Monzese.  

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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