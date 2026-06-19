Rai, nei palinsesti tante conferme, diverse novità e rientri eccellenti

(Adnkronos) – Le prime anticipazioni sui palinsesti Rai autunno‑inverno 2026/2027, illustrati in grandi linee al Cda della Rai in vista della versione definitiva che verrà sottoposta al consiglio il primo luglio, delineano un quadro ricco di movimenti, nuovi volti e rientri eccellenti. Le novità più rilevanti, a quanto appreso dall’Adnkronos, riguardano il ritorno di Duilio Giammaria con ‘Petrolio’, l’arrivo di Salvo Sottile a ‘Ore 14’, il nuovo talk di Roberto Inciocchi, il nuovo programma di Vittorio Brumotti ‘Ultima Chiamata’, dopo l’esordio estivo con ‘Italia A/R’, e l’approdo di Eleonora Daniele al prime time di Rai3 con il nuovo programma ‘Le cose che non sai’, previsto per cinque settimane al giovedì ad inizio stagione.

Restano invece ancora da definire le conduzioni di ‘Agorà’ e ‘Far West’, i due programmi lasciati rispettivamente da Inciocchi e Sottile: la Rai sta valutando diverse candidature, sia interne che esterne, con i nomi di Annalisa Bruchi e Antonino Monteleone circolati con insistenza nelle ultime settimane. Probabilmente la definizione delle nuove conduzioni arriverà in tempo per la ‘presa d’atto’ del Cda del primo luglio e quindi per l’annuncio nella presentazione dei palinsesti fissata per il 3 luglio ad Ancona.

Su Rai1, le prime serate autunnali si giocheranno tra fiction e i tre titoli di punta dell’intrattenimento, con la novità di ‘Tale e Quale’ al mercoledì con Carlo Conti, la conferma di ‘The Voice’ con Antonella Clerici al venerdì (sei puntate Senior, seguite da sei puntate Kids e altrettante della versione Generation) e di ‘Ballando con le Stelle’ con Milly Carlucci al sabato, dove potrebbe arrivare Barbara D’Urso in giuria.

Al mattino restano confermate le coppie di ‘1Mattina News’ (Maria Soave e Tiberio Timperi) e ‘Unomattina’ (Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla). A mezzogiorno torna Antonella Clerici con ‘È sempre mezzogiorno’ e anche il pomeriggio resta invariato: Caterina Balivo con ‘La Volta Buona’, Alberto Matano con ‘La Vita in Diretta’, Marco Liorni con ‘L’Eredità’. In access prime time confermato ‘Affari Tuoi’ con Stefano De Martino e ‘Cinque Minuti’ di Bruno Vespa, che torna naturalmente anche in seconda serata con ‘Porta a Porta’, pronto ad incursioni con speciali di prime time in caso di necessità.

Nel weekend di Rai1, Mara Venier resta la signora di ‘Domenica In’, affiancata da Tommaso Cerno e seguita nel pomeriggio domenicale da Francesca Fialdini e il suo ‘Da noi a ruota libera’. Tornano anche ‘Bar Centrale’ di Elisa Isoardi e ‘Ciao Maschio’ di Nunzia De Girolamo.

Su Rai2, oltre all’arrivo di Sottile a ‘Ore 14’, la rete punta sul nuovo talk di Roberto Inciocchi in prima serata il mercoledì. Confermati ‘Belve’ di Francesca Fagnani, ‘Boss in Incognito’ con Elettra Lamborghini e la seconda serata di ‘Linea di Confine’ con Antonino Monteleone. L’arrivo di Brumotti da Mediaset non si limiterà al programma del mattino estivo di Rai1, ‘Italia A/R’ che sta per debuttare: il conduttore sportivo sarà protagonista anche su Rai2, a fine dicembre, nel periodo delle strenne, con un nuovo programma intitolato ‘Ultima Chiamata’.

Nel pomeriggio della seconda rete resta stabile ‘Bellamà’ di Pierluigi Diaco, forte del 6% medio della stagione appena conclusa. Dal 31 agosto tornerà anche ‘Aspettando Bellamà’, con il meglio dei provini (5.000 candidati, 300 finalisti) e la scelta del nuovo cast tra Boomer e Gen Z. Mentre non trova per ora spazio in palinsesto, come da anticipazioni della vigilia, ‘Citofonare Rai2’ di Paola Perego. Perego potrebbe però tornare nella seconda parte della stagione con ‘The Floor – Ne rimarrà uno solo’ in prima serata su Rai2.

Su Rai3, oltre ai nodi ancora aperti su ‘Agorà’ e ‘Far West’, il prime time autunnale vedrà il ritorno di ‘Petrolio’ da novembre e l’avvio della nuova stagione di ‘Report’ dall’8 novembre per 12 puntate, seguito in seconda serata da ‘Allegro ma non troppo’ di Luca Barbareschi. Torna anche ‘Blu Notte – Misteri dimenticati’ di Carlo Lucarelli.

Confermati ‘Il Cavallo e la Torre’ di Marco Damilano e ‘In Mezz’Ora’ di Monica Maggioni, mentre non risulta in palinsesto, almeno fino a dicembre, ‘Via dei Matti n.0’ di Stefano Bollani e Valentina Cenni.

La grande novità della rete è però Eleonora Daniele, che oltre a condurre come sempre ‘Storie Italiane’ nel mattino di Rai1, approderà in prima serata sulla terza rete con ‘Le cose che non sai’, un nuovo format di approfondimento previsto per cinque settimane al giovedì. Nella stessa collocazione, da fine ottobre, tornerà poi ‘Splendida Cornice’ di Geppi Cucciari.

Un mosaico in evoluzione che potrebbe riservare ulteriori sorprese il 3 luglio ad Ancona.

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