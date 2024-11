Rapina in villa a Latina, in sei armati di bastone minacciano coniugi: indagini

(Adnkronos) –

In sei, volti coperti e guanti per non lasciare impronte, hanno fatto irruzione in una villa a Campoverde, a Latina, armati di bastone. Prima hanno attirato fuori dall’abitazione il proprietario che, uscito in giardino per riattivare il contatore dell’energia elettrica appositamente staccato dai rapinatori, è stato aggredito alle spalle, colpito diverse volte e costretto a rientrare in casa, dove è stato immobilizzato. Poi, hanno costretto la moglie a consegnargli gioielli e contanti, il cui valore complessivo è in corso di quantificazione. E’ successo la scorsa notte. Dopo aver messo a soqquadro l’intera abitazione ed essersi impossessati del dvr del sistema di videosorveglianza presente, i rapinatori sono poi fuggiti. In corso le indagini da parte della Sezione Operativa del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia e della Stazione Carabinieri di Campoverde. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)