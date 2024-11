Real Madrid, Ancelotti in bilico? Allegri in pole per sostituirlo

(Adnkronos) –

Carlo Ancelotti in bilico al Real Madrid? Ne sono sicuri in Spagna. Dopo la brutta sconfitta rimediata al Bernabeu contro il Milan, che ha seguito quella ancora più cocente nel Clasico contro il Barcellona, il giornale sportivo ‘Relevo’ ha riportato di riflessioni in corso sul futuro della panchina dei Blancos. Il presidente del club Florentino Perez non sarebbe affatto soddisfatto non solo dei risultati, ma anche del gioco espresso dalle tante stelle a disposizione di Ancelotti, ultima tra queste Kylian Mbappé. E proprio l’attaccante francese, arrivato in estate a parametro zero dal Psg, è uno dei volti della crisi madridista. Fin dal suo arrivo Mbappé non è riuscito ad ambientarsi al meglio nel disegno tattico di Ancelotti, e la sensazione è che il ruolo di prima punta non si sposi al meglio con le sue caratteristiche. Sulla fascia sinistra però, il ruolo prediletto da Kylian, c’è Vinicius Jr, un altro giocatore che sta vivendo un periodo agitato dopo le tante polemiche che hanno seguito la cerimonia del Pallone d’Oro, assegnato contro ogni pronostico a Rodri. In ogni caso, fino a qualche settimana fa, nessuno all’interno del club pensava a un esonero di Ancelotti. Nelle ultime settimane però il -9 dal Barcellona, capolista in Liga, e i soli 6 punti conquistati in quattro partite di Champions hanno imposto una riflessione che sta portando a valutare anche nomi alternativi a quelli del tecnico italiano. E il primo della lista sembrerebbe essere una vecchia conoscenza della Serie A. Sì perchè in caso di esonero di Ancelotti, il cui contratto con il Real scadrà nel 2026, Perez vorrebbe Massimiliano Allegri, separatosi dalla Juventus al termine della scorsa stagione. Il tecnico livornese era già stato cercato dal presidente dei Blancos nel 2019, quando però preferì tornare in bianconero. Oggi le cose sono molto cambiate, con Allegri che attende la chiamata di un top club europeo per tornare ad allenare. In lista c’è anche Xabi Alonso, pupillo di Perez, che lo sta seguendo da vicino ed è rimasto colpito dal gioco espresso dal suo Bayer Leverkusen. L’inizio di stagione zoppicante delle Aspirine però lo avrebbe fatto scivolare indietro nella lista dei pretendenti alla panchina del Real. Nell’elenco ci sono anche Raul, attuale allenatore del Madrid Castilla, e Zinedine Zidane. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)