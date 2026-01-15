Referendum, raccolta firme online supera 500mila sostenitori. Conte: “Segnale dirompente”

(Adnkronos) – E’ stato raggiunto poco fa il traguardo delle 500mila firme per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia alla petizione online lanciata dopo la richiesta di 15 cittadini.

”Sono fiducioso che vinca il sì al referendum sulla giustizia”. A sottolinearlo è il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, interpellato dall’Adnkronos all’uscita di Montecitorio. Lei pensa che ce la farà il sì al netto della decisione del Tar? ”Io sono fiducioso -replica- che alla fine vinca il sì indipendentemente dal ricorso, ma aspettiamo il ricorso sulle date”, previsto il 27 gennaio.

“È un risultato incredibile: in pochi giorni siamo arrivati a 500mila firme contro la riforma dell’ingiustizia di Meloni e Nordio. È un segnale dirompente! Con tutti contro”, commenta il leader M5S, Giuseppe Conte, sui social. “Nonostante il lavaggio del cervello a reti unificate su questa riforma, su cui stanno illudendo i cittadini. Nonostante un Governo che – prosegue l’ex premier – snobba e ridicolizza la partecipazione, l’impegno, la raccolta firme, accelerando i tempi per il referendum per dare meno tempo ai cittadini di discutere e informarsi”.

“Lottiamo, informiamo e partecipiamo. Correre controvento, contro il tempo, contro tutto non ci ha mai fatto paura. Fermiamo col nostro voto questa riforma che – insiste Conte – non serve a migliorare la giustizia per i cittadini ma a difendere la casta dei politici e i governi dalle inchieste. La legge è uguale per tutti. Avanti!”.

