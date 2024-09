Regina Elisabetta, messa in ricordo a 2 anni da morte

(Adnkronos) – Re Carlo III ha partecipato a una messa in ricordo della madre, la regina Elisabetta, morta due anni fa. Insieme alla moglie Camilla, il sovrano ha presenziato alla funzione nella chiesa di Crathie Kirk, vicino al castello di Balmoral. Carlo e la regina sono arrivati insieme in auto e Camilla ha sorriso ai fotografi che li attendevano. Anche il premier Keir Starmer ha ricordato in un post su X la regina e “i 70 anni gloriosi del suo regno”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)