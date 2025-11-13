14.7 C
Firenze
giovedì 13 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Regionali Campania, Maria Rosaria Boccia ci ripensa e torna in campo: “Mi candido”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Ci ripensa e torna sui suoi passi, Maria Rosaria Boccia. “Ci sono momenti in cui la vita impone una pausa, e altri in cui, con coraggio e amore, si sceglie di riprendere il cammino” scrive l’imprenditrice campana, spiegando che sarà candidata con Stefano Bandecchi alle prossime Regionali. “Oggi torno a farlo, con la stessa passione di sempre e con una nuova consapevolezza: quella di chi ha attraversato la tempesta e ha deciso di trasformarla in forza. La sua vicinanza e la forza delle tante persone che mi hanno mostrato affetto sincero mi hanno spinta a rimettermi in gioco – conclude -. Riparto per la mia terra, con la determinazione di contribuire a costruire una Regione che offra opportunità, dignità e benessere a tutti”. 

Il 5 novembre scorso aveva ritirato la sua candidatura alle elezioni regionali campane del 23 e 24 novembre, dopo aver ricevuto un secondo avviso garanzia. L’influencer e imprenditrice campana, coinvolta già in un procedimento giudiziario, dopo la denuncia dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per stalking e minacce, il 9 febbraio 2026 vedrà iniziare un processo a sua carico.  

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
14.7 ° C
16.4 °
13 °
80 %
1kmh
20 %
Gio
14 °
Ven
18 °
Sab
19 °
Dom
17 °
Lun
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1549)ultimora (1445)sport (58)demografica (46)attualità (30)Regione Toscana (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati