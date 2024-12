Renzi: “In manovra norma contro di me”. Romeo (Lega): “Non ha tutti i torti, ed è un eufemismo”

(Adnkronos) – Affondo di Matteo Renzi in aula al Senato nella dichiarazione di voto sulla manovra. Il leader di Italia Viva critica duramente la cosiddetta norma “anti-Renzi” contenuta nella legge di bilancio, ovvero il divieto di percepire compensi per incarichi da Paesi extra Ue. “Avremmo voluto Giorgia Meloni oggi qui in Aula ma ha preferito scappare dal Parlamento”, dice Renzi. “Da un mese la presidente del Consiglio ha dato mandato ai suoi uffici di studiare una norma contro di me – scandisce – Avete fatto una norma sovietica per cui il totale importo di quello che uno guadagna viene passato allo Stato. Quando ci sarà un governo di centrosinistra che lo farà contro di voi non potrete gridare allo scandalo. Berlusconi avrebbe detto che non si fanno le norme per rancore e invidia. La norma non è contro di me, è una norma contro la dignità del Parlamento”. “Sulla norma ‘anti’ il senatore Renzi non ha tutti i torti, per usare un eufemismo”, afferma il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo. Una reazione, quella della Lega, ben presto commentata dal senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva. “Romeo ha sostanzialmente messo in mora il Governo – dice – Non solo è finita la ricreazione, ma evidentemente dalle parti dell’antica Lega nord è finita la pazienza. Ora si capisce ancora di più l’assenza di oggi di Giorgia Meloni”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)