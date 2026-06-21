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Rod Stewart, malore nel concerto e maschera per l’ossigeno sul palco

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(Adnkronos) –
Rod Stewart rischia di svenire durante il concerto e ha bisogno della maschera per l’ossigeno sul palco. L’81enne cantante scozzese si è esibito a West Valley City, città dello Utah a circa 1400 metri di quota. Stewart, nel corso del concerto, si è fermato in evidente difficoltà. All’artista è stato somministrato ossigeno prima della ripresa dello show. Il cantante, come mostrano foto e video diffusi sui social, si è più volte appoggiato agli strumenti e alle strutture del palco. Quindi, si è rivolto agli spettatori: “Lo show deve proseguire, sono quasi svenuto. Vi dispiace se mi siedo per questa canzone?”, ha chiesto. 

 

 

Stewart è salito sul palco in condizioni precarie e, con ogni probabilità, ha risentito anche dell’altitudine. Lo scorso 12 giugno era stato costretto ad annullare un concerto a San Diego: secondo gli organizzatori, il cantante era stato fermato da una sinusite. Stewart aveva fatto riferimento ad un’infezione delle vie respiratorie con conseguente laringite. Alle diagnosi divergenti si era aggiunta poi l’apparizione sospetta dell’artista allo stadio di Boston, 24 ore più tardi, per il match dei Mondiali tra Scozia e Haiti… 

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