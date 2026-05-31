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Roland Garros, Arnaldi esulta per Berrettini e Cobolli: “Ha vinto anche Matteo?”

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(Adnkronos) –
Matteo Arnaldi esulta per Matteo Berrettini e Flavio Cobolli al Roland Garros 2026. Il tennista azzurro è riuscito a battere in cinque set il belga Raphael Collignon, raggiungendo i compagni di Coppa Davis negli ottavi di finale dello Slam di Parigi. Al termine della partita, durata oltre cinque ore, Arnaldi ha esternato tutta la sua gioia non solo per i suoi risultati ma anche degli altri tennisti azzurri, orfani però di Jannik Sinner. 

“Sono contentissimo per loro, anche per Berrettini. Sono entrato in campo che era 2 set a 1, non so come è finita. Quanto ha vinto”?, ha detto Arnaldi nell’intervista post partita ai microfoni di Eurosport, “anche lui al quinto set? Due super tie-break portati a casa per l’Italia”. 

“È incredibile, sono contento per tutti. Io, oltre che della vittoria, sono contento che sto riuscendo a resare in campo”. 

 

sport

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