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Roland Garros, cade il primo big: Fritz eliminato all’esordio

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(Adnkronos) –
Taylor Fritz eliminato al Roland Garros 2026. Oggi, domenica 24 maggio, il tennista americano si è arreso al primo turno dello Slam parigino, a cui arrivava dopo un infortunio e non al massimo della forma, arrendendosi in quattro set al connazionale Nishesh Basavareddy con il punteggio di 6-7 (5), 6-7 (5), 7-6 (11-9), 1-6 al termine di una partita estremamente tirata. 

Fritz arrivava come detto dopo una lunga assenza, con l’ultimo torneo giocato che risale a Miami lo scorso marzo. L’americano ha saltato tutti i precedenti tornei sulla terra, ovvero Montecarlo, Madrid e gli ultimi Internazionali d’Italia andati in scena a Roma.  

Obiettivo di Fritz, scivolato fino alla nona posizione del ranking Atp e anche lo scorso anno era stato eliminato al primo turno, è arrivare pronto per Wimbledon, dove invece dovrà difendere la semifinale conquistata lo scorso anno. 

 

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