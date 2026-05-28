20.7 C
Firenze
giovedì 28 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roland Garros, cade un altro big: Shelton eliminato

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Cade un altro big al Roland Garros 2026. Dopo Jannik Sinner, oggi, giovedì 28 maggio, anche Ben Shelton è stato eliminato dallo Slam di Parigi, arrendendosi a Raphael Collignon in tre set con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-4 al termine di una partita controllata dal belga e in cui l’americano non è riuscito a sfruttare la sua arma migliore, il servizio. 

Dopo un primo set equilibrato Collignon riesce a strappare in risposta, mettendo in difficoltà Shelton e piazzando il break decisivo per prendersi il primo set 6-4. L’equilibrio domina anche nel secondo parziale, dove però l’americano incappa in qualche errore di troppo cedendo 7-5. 

Demoralizzato, Shelton cede rapidamente la battuta ancora una volta, permettendo a Collignon di andare avanti nel terzo set e di conquistare il parziale con un altro 6-4, chiudendo così i conti ed eliminando il numero cinque del mondo. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
20.7 ° C
22.5 °
19.6 °
76 %
1kmh
20 %
Gio
21 °
Ven
28 °
Sab
31 °
Dom
30 °
Lun
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2435)ultimora (1261)Video Adnkronos (376)ImmediaPress (267)lavoro (123)salute (103)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati