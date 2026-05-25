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Roland Garros, Cobolli ‘ostacolato’ da raccattapalle: cos’è successo nel derby contro Pellegrino

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(Adnkronos) – Episodio che fa discutere durante il derby azzurro al Roland Garros tra Andrea Pellegrino e Flavio Cobolli oggi, lunedì 25 maggio. Nel corso del decimo game del secondo set, Pellegrino ‘costringe’ Cobolli a rispondere al servizio da fondo campo: nel tentativo di colpire la palla, Flavio sfiora il raccattapalle (probabilmente in posizione troppo interna) con il rovescio e perde il punto. Poi, va dal giudice di sedia e dice: ”Mi ha chiesto scusa, mi ha condizionato…”. La richiesta è quello di ripetere il punto. “E’ un problema” aggiunge il numero 12 del ranking Atp, per convincere il giudice di sedia.  

La risposta non concede però aperture: “Per me non c’è niente, io stavo seguendo la palla. Per me il punto rimane”. Cobolli continua così a protestare, nonostante le scuse dell’avversario. Poi, dopo qualche secondo, si ricomincia a giocare. 

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