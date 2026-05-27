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Roland Garros, Djokovic ‘contro’ il pubblico: “Non hanno rispetto”

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(Adnkronos) –
Novak Djokovic batte Valentin Royer al Roland Garros oggi, mercoledì 27 maggio, ma a far discutere è un episodio accaduto durante il match. Cos’è successo a Parigi? A un certo punto, durante il quarto game, il serbo ha reagito con un gesto di stizza nei confronti del giudice di sedia dopo un punto perso. In quel momento, il pubblico del Philippe Chatrier ha cominciato a fischiare contro l’ex numero uno del ranking Atp.
 

Djokovic non ha preso benissimo l’atteggiamento di tante persone presenti in tribuna e in campo ha detto: “Non hanno rispetto, non hanno rispetto”.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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