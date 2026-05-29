Roland Garros, il programma di oggi: da Djokovic a Zverev, i match di giornata e dove vederli

REDAZIONE
(Adnkronos) – Giornata 6 del Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 29 maggio, si giocano i match della sestagiornata dello Slam francese. A catalizzare le attenzioni sarà soprattutto la sfida tra l’ex numero uno del ranking Atp Novak Djokovic contro il talento brasiliano Joao Fonseca, ma in campo ci sarà anche il numero 3 Alexander Zverev. Ecco orario dei match e dove vederli in tv e streaming. 

Ecco il programma di oggi al Roland Garros:  

COURT PHILIPPE-CHATRIER – dalle ore 12
 

M. Linette (POL) – I. Swiatek (POL)[3] 

M. Andreeva (RUS) [8] – M. Bouzkova (CZE) [27] 

non prima delle 15:30
 

J. Fonseca (BRA) [28] – N. Djokovic (SRB) [3] 

non prima delle 20:15
 

Q. Halys (FRA) – A. Zverev (GER) [2] 

COURT SUZANNE-LENGLEN – dalle ore 11
 

N. Borges (POR) – A. Rublev (RUS) [11] 

non prima delle 13
 

J. Teichmann (SUI) – K. Muchova (CZE) [10] 

E. Svitolina (UKR) [7] – T. Korpatsch (GER) 

C. Ruud (NOR) [15] – T. Paul (USA) [24] 

COURT SIMONNE-MATHIEU – dalle ore 11
 

M. Kostyuk (UKR) [15] – V. Golubic (SUI) 

A. Michelsen (USA) – R. Jodar (ESP) [27] 

A. De Minaur (AUS) [8] – J. Mensik (CZE) [26] 

P. Stearns (USA) – B. Bencic (SUI) [11] 

COURT 14 – dalle ore 11
 

T. Tirante (ARG) – P. Carreno Busta (ESP) 

S. Sierra (ARG) – S. Cirstea (ROU) [18] 

K. Khachanov (RUS) [13] – J. De Jong (NED) 

COURT 7 – dalle ore 11
 

X. Wang (CHN) – Y. Starodubtseva (UKR) 

COURT 6 – dalle ore 11
 

Y.Bhambri/M. Venus – S.Bolelli/A.Vavassori (ITA) – ultimo match 

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

