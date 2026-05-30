Roland Garros, il programma di oggi: da Sabalenka a Berrettini, i match di sabato 30 maggio e dove vederli

(Adnkronos) – Giornata 7 del Roland Garros 2026. Oggi, sabato 30 maggio, si giocano i match della settima giornata dello Slam francese. A catalizzare le attenzioni saranno soprattutto le sfide degli azzurri Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, ma anche la numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka, impegnata contro l’austriaca Kasatkina. Ecco orario dei match e dove vederli in tv e streaming. 

Ecco il programma di oggi al Roland Garros 2026:  

Campo Philippe-Chatrier
 

Ore 12
 

Singolare Maschile 

🇮🇹 F. Cobolli (10) vs 🇺🇸 L. Tien (18)
 

A seguire 

Singolare Femminile 

🇫🇷 D. Parry vs 🇺🇸 A. Anisimova (6) 

Non prima delle 16
 

Singolare Femminile 

🇺🇸 C. Gauff (4) vs 🇦🇹 A. Potapova (28) 

Non prima delle 20:15
 

Singolare Maschile 

🇨🇦 F. Auger-Aliassime (4) vs 🇺🇸 B. Nakashima (31) 

Campo Suzanne-Lenglen
 

Ore 11
 

Singolare Femminile 

🇺🇸 I. Jovic (17) vs 🇯🇵 N. Osaka (16) 

A seguire 

Singolare Femminile 

A. Sabalenka (1) vs 🇦🇺 D. Kasatkina 

A seguire
 

Singolare Maschile 

🇫🇷 M. Kouame vs 🇨🇱 A. Tabilo 

A seguire
 

Singolare Maschile 

🇵🇹 J. Faria vs 🇺🇸 F. Tiafoe (19) 

Campo Simonne-Mathieu 

Ore 11
 

Singolare Femminile 

🇬🇷 M. Sakkari vs 🇵🇱 M. Chwalinska 

Non prima delle 13
 

Singolare Maschile 

🇮🇹 M. Berrettini vs 🇦🇷 F. Comesana
 

A seguire 

Singolare Femminile
 

🇨🇦 V. Mboko (9) vs 🇺🇸 M. Keys (19) 

Campo 14 

Ore 11
 

Singolare Maschile 

🇦🇷 F. Cerundolo (25) vs 🇺🇸 Z. Svajda 

A seguire
 

Singolare Femminile 

A. Kalinskaya (22) vs 🇨🇴 C. Osorio 

A seguire 

Singolare Maschile 

🇮🇹 M. Arnaldi vs 🇧🇪 R. Collignon
 

Campo 7 

Non prima delle 12
 

Singolare Femminile 

D. Shnaider (25) vs 🇺🇦 O. Oliynykova 

A seguire
 

Singolare Maschile 

🇦🇷 J.M. Cerundolo vs 🇪🇸 M. Landaluce 

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

