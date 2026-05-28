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Roland Garros, impresa Arnaldi: batte Tsitsipas e vola al terzo turno

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(Adnkronos) –
Impresa di Matteo Arnaldi al Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista azzurro ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas nel secondo turno dello Slam di Parigi, imponendosi in quattro set con il punteggio di 7-6 (2), 5-7, 6-3, 6-2 al termine di una partita combattuta, con l’azzurro che è riuscito a raggiungere il terzo turno. Nella prossima partita Arnaldi se la vedrà con il belga Raphael Collignon, che ha battuto a sorpresa Ben Shelton. 

Partita molto equilibrata in avvio, con nessuno dei due tennisti che cede la battuta e con il set che prosegue al tie break. Qui Arnaldi piazza un mini break dopo l’altro e porta a casa il parziale 7-6 concedendo solo due punti a Tsitsipas. Il greco prova la reazione nel secondo set, ma Arnaldi riesce a strappargli la battuta e a volare via fino al 7-5 con cui si conclude il parziale. 

La musica cambia nel terzo e quarto set, con l’azzurro che sale di cilindrata e approfitta del calo, sia fisico che mentale del greco. Arnaldi piazza un break dopo l’altro e si prende i due set rispettivamente 6-3, 6-2, volando così al terzo turno e continuando la sua corsa al Roland Garros. 

 

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