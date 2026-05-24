Roland Garros, impresa Cinà al primo turno: Opelka ko in cinque set

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Impresa di Federico Cinà, che vola al secondo turno del Roland Garros 2026. Oggi, domenica 24 maggio, il tennista azzurro, 19 anni e numero 238 del ranking Atp, ha battuto l’americano Reilly Opelka nel primo turno dello Slam francese imponendosi con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-7 (6-8), 6-4 al termine di una maratona da tre ore e 26 di gioco . Cinà festeggia la prima vittoria della carriera in un torneo dello Slam – è il primo 2007 a realizzare l’impresa – e nel prossimo round se la vedrà con il vincente della sfida tra Stan Wawrinka e Jesper de Jong.

Arrivato dalle qualificazioni, Cinà ha pagato un po’ di emozione cedendo rapidamente il primo set, ma ha reagito nel secondo riuscendo a trovare contromisure al letale servizio di Opelka. L’americano ha ceduto i due parziali seguenti 6-4, 6-2. Opelka ha risposto nel tie break del terzo set, portato a casa 8-6, ma si è arreso all’impeto dell’azzurro nel quinto e decisivo parziale: 6-4, con Cinà che passa così il turno a Parigi. Ecco chi è Federico Cinà.

Nei primi match della giornata inaugurale dello Slam parigino, nessun problema per le teste di serie. Il tedesco Alex Zverev, numero 2 del tabellone, ha sconfitto il francese Benjamin Bonzi per 6-3, 6-4, 6-2. Il russo Karen Kachanov, numero 13 del tabellone, ha sconfitto il francese Arthur Gea per 6-3, 7-6 (7-3), 6-0. Ha faticato lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero 21, che ha piegato il bosniaco Damir Dzumhur dopo una maratona di 4h05′ con lo score di 6-7 (3-7), 6-3, 2-6, 7-5, 6-3.

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