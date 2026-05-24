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Roland Garros, Kostyuk in lacrime: “Caduto un missile vicino a casa dei miei genitori, questa vittoria è per l’Ucraina”

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(Adnkronos) –
Marta Kostyuk debutta con un successo al Roland Garros oggi, domenica 24 maggio, e dedica un pensiero all’Ucraina, al suo popolo e alla sua famiglia: “Sono incredibilmente orgogliosa di me stessa oggi, credo che sia stata una delle partite più difficili della mia carriera. Questa mattina, a 100 metri dalla casa dei miei genitori, un missile ha distrutto un edificio ed è stata una mattina molto difficile per me. Non sapevo come questo avrebbe cambiato l’andamento di questa partita. Non sapevo come l’avrei affrontata, ho pianto per parte della mattinata”.  

La tennista ucraina ha raccontato il momento emotivamente complicato dopo il successo contro Oksana Selekhmeteva: “Sono molto felice di essere al secondo turno, è ovvio, ma tutti i miei pensieri e il mio cuore oggi sono con il popolo ucraino”. 

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