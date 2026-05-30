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Roland Garros, oggi Berrettini-Comesana: orario, precedenti e dove vederla

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(Adnkronos) – Matteo Berrettini torna in campo al Roland Garros. Oggi, sabato 30 maggio, il tennista azzurro affronta Francisco Comesana nel terzo turno dello Slam francese, dopo il successo nel secondo turno contro il francese Arthur Rinderknech. L’argentino si è invece guadagnato la sfida dopo aver eliminato Luciano Darderi. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.  

Il match tra Berrettini e Comesana inizierà non prima delle 13. La sfida di oggi è inedita: i due tennisti non si sono mai affrontati in carriera. 

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

 

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