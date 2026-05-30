16 C
Firenze
sabato 30 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roland Garros, oggi Cobolli-Tien: orario, precedenti e dove vederla

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Flavio Cobolli torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, sabato 30 maggio, l’azzurro affronta l’americano Learner Tien nel terzo turno dello Slam francese. Cobolli è reduce dal successo in tre set contro il cinese Wu Yibing, mentre lo statunitense ha battuto l’argentino Diaz Acosta nel secondo turno del torneo. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.  

Il match inizierà alle 12. I due fin qui si sono affrontati in una sola occasione agli ottavi dell’Atp 500 di Pechino, nel 2025, con vittoria dell’americano in due set.  

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16 ° C
17.3 °
15.4 °
80 %
1kmh
0 %
Sab
27 °
Dom
30 °
Lun
30 °
Mar
27 °
Mer
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2208)ultimora (1154)Video Adnkronos (332)ImmediaPress (242)lavoro (113)salute (92)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati