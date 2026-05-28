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Roland Garros, oggi Sinner-Cerundolo – Diretta

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(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il tennista azzurro ha battuto il francese Clement Tabur in tre set all’esordio dello Slam di Parigi, volando così al secondo turno, dove oggi, giovedì 28 maggio, incontrerà Juan Manuel Cerundolo – in diretta tv e streaming – numero 56 del ranking Atp. L’argentino ha superato a sua volta in tre set il britannico Jacob Fearnley al primo turno.  

 

In caso di passaggio del turno, Sinner affronterà il vincente di Landaluce-Kopriva. 

 

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