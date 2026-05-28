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Roland Garros, Oliynykova contro i tennisti russi: “Sono parte della propaganda, la loro bandiera è come la svastica”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Dopo il successo contro la russa Pridankina al Roland Garros 2026, Oleksandra Oliynykova continua nella sua polemica contro i tennisti russi, per le vicende connesse alla guerra tra Russia e Ucraina: “Quando gioco sono professionale – ha detto la tennista ucraina in conferenza stampa, tornando sul tema dopo gli Internazionali – non mi influenza contro chi. Penso però che dobbiamo capire che trasformare tutto questo in uno spettacolo non sia giusto. Potrei mostrarvi cosa i russi hanno fatto ai campi da tennis in Ucraina e cosa sta succedendo. Molti atleti ucraini sono andati in guerra per difendere l’Ucraina e sono morti. Altri sono stati uccisi in casa, come civili”. 

Oliynykova si è soffermata poi sulla bandiera russa: “È un simbolo di terrore, il simbolo che i soldati russi usano dopo aver distrutto completamente delle città. Per me, usare quella bandiera non è diverso dall’usare una svastica. Non vedo differenze”. 

 

Parlando degli atleti russi, Oliynykova ha aggiunto: “Il problema è che fanno parte della propaganda. Restano in silenzio, così sostengono il regime. Molti partecipano attivamente alla propaganda sui social e partecipando a eventi sponsorizzati da Gazprom. Altri sostengono Putin, non si parla abbastanza di questo”. E ancora: “Dobbiamo smettere di fingere che non stia succedendo nulla. I giocatori russi contribuiscono a una propaganda aggressiva anche verso gli altri Paesi europei”. 

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